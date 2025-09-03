dalivali.bg
„Не говорим достатъчно за скръбта и за смъртта“: Защо тийнейджъри рискуват живота си за лайкове?

„Не говорим достатъчно за скръбта и за смъртта“: Защо тийнейджъри рискуват живота си за лайкове?
Седмокласничка с жалба срещу Министерството на образованието заради новия формат на изпита

Седмокласничка с жалба срещу Министерството на образованието заради новия формат на изпита

Държавният резерв започва доставка на вода за Плевен и Стражица

Тръмп планира да предприеме определени действия за намаляване на жертвите в Украйна

Лекар за опасната вода в Брезник: Арсенът и клостридиума са абсолютно недопустими (ВИДЕО)

"Отпор срещу диктатурата!": Протест на "Правосъдие за всеки" блокира центъра на София (СНИМКИ, ВИДЕО)

Депутатите отново на работа: Начало на новия парламентарен сезон след 33 дни ваканция (ОБЗОР)

Предавали на живо опасното изкачване: Зрител издал младежите, покатерили се на 200-метров кран в София (ВИДЕО)

Най-големият военен парад в историята на Китай: Пекин показа мощта си (ВИДЕО)

След като трамвай се удари в подлез: "Ако беше станало 2 часа по-късно, щяхме да разговаряме по друг начин"
Затлъстяването в пубертета: "Някои не са виждали компот. Други - супа" (ВИДЕО)

Наредба за здравословното хранене на учениците влиза в сила броени дни преди първия училищен звънец

Публикувано в  20:54 ч. 03.09.2025 г.

Публикувано в  20:54 ч. 03.09.2025 г.

Наредба за здравословното хранене на учениците влиза в сила броени дни преди първия училищен звънец.
Заради огромния брой постъпили предложения, обнародването се отложи с няколко месеца.

Наредбата дава инструкции за продуктите, които трябва да се използват в столовете и бюфетите - например, пълнозърнести макаронени изделия, сезонни плодове и зеленчуци, конфитюр само "екстра качество", риба, свинско и телешко - без да е тлъсто, каймата да е смляна на място. 

Справка на Столичната община показва, че цената на купона в София варира между 4,20 лв. и 7 лева и 25 стотинки. 

Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването

Семейство Ефремови са неузнаваеми. От началото на годината са отслабнали с общо 86 килограма. Промяната се налага, заради здравословни проблеми при детето им Никол заради затлъстяване. 

В Столичната педиатрия изготвят меню за детето. Майката започва да готви всеки ден и да мери храната, която всеки ще изяде.

Д-р Здравка Тодорова съветва родителите да консултират децата си със специалист веднага, щом започнат да трупат килограми: "Защото в ранните периоди първо нямаме от медицинска гледна точка нарушения, когато скоро е увеличено теглото. И второ – нещата са много по-лесно обратими". 

Тревожна статистика: Приблизително 1,5 млн. българи са със затлъстяване

Най-често пациентите с наднормено тегло и затлъстяване търсят помощ в пубертета. Това е и възрастта, в която положението лесно може да излезе от контрол.

Здравното министерство твърди, че наредбите са успешни, защото забавят темпа на затлъстяването .

"Основният акцент, върху който е стъпила наредбата е да бъдат ограничени храни, които сърържат добавена сол, добавени свободни захараи с цел да се осигури едно здравословно и балансирано хранене на учениците", коментира Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" в Министерството на здравеопазването. 

Според фирми за ученическо хранене, на стол се записват предимно малките.

"Някои не са виждали компот. Други не са виждали супа. И в този ред на мисли се мъчим да ги научим да ядат топла храна и течна", казва Силвия Симеонова, управител на фирма за ученическо и столово хранене. 

