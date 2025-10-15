Предаване "Бригада нов дом" със специално отличие. На годишните награди за корпоративна социална отговорност "Златно сърце" в категория "Вдъхновители - посланици на доброто" получиха водещата Мария Силвестър и "Бригада нов дом".

Новият осми сезон на обичаното предаване ще е под мотото "Доброто е непобедимо".

Награда "Личност - вдъхновител" получи и емблематичният водещ на предаването "Стани Богат" Ники Кънчев.

"Всяка една такава обратна връзка за нас първо идва като приятна новина, разбира се, но и ни връща и към първопричината на предаването и към каузата, която е едно от най-важните неща същност. Така че това е голямо признание за всички нас", каза Мария Силвестър.

"Наградата "Златно сърце" за благотворителност е висок знак за моя път, приемам я с огромен респект. Опитвам се да връщам на хората, които са дали доверие към мен, с голямата сила идва и голямата отговорност, така че почти задължение е и като лично убеждение да помагаме", каза Ники Кънчев.

