През мобилния телефон ще заявяваме всякакви електронни услуги. Това каза в ефира на bTV Radio министърът на електронното управление Божидар Божанов.

„Ще се фокусираме върху електронната идентификация. Това е начинът, по който гражданите ще могат да ползват удобно и лесно електронни услуги без да трябва да имат ПИК-ове на една или друга институция. През мобилния телефон ще можем да заявяваме електронните услуги. През него ще потвърждаваме кои сме пред администрацията. Това ще е лесното средство, което в известен смисъл ще замени всички останали, включително КЕП“, обясни министърът.

Your browser does not support the audio element.

Той каза, че се върви в посока и отпадане на трудовите книжки. За целта обаче ще е необходимо повече време.

„В момента самият аз си търся трудовата книжка вкъщи, за да я предам в Министерски съвет. Трудовите книжки ще отпаднат. Въпросът е данните, които са само там, да си намерят своето място в някой регистър“, каза Божанов.

Вече се обсъжда и в какви срокове ще отпаднат стикерите за гражданска отговорност, технически преглед, както и синият талон. Ще има промяна и при фишовете и актовете.

„В момента в МВР приключват експертната работа по изменения, чрез които след като проверим онлайн дали имаме невръчени фишове и актове, да можем да ги платим директно онлайн и това да означава, че те са връчени по надлежен ред. В момента има законово ограничение, че преди да бъде платено трябва да бъде вречено. Ние практически ще приравним самото плащането с връчването“, обясни той.

По думите на министъра скоро вече няма да е необходима и смяна на шофьорска книжка при промяна на постоянния адрес от един град в друг.

Подготвя се и сайт на Министерството на електронното управление, на който гражданите ще могат да подават сигнали за различни проблеми в работата с администрацията.