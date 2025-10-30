Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа под документ за отстраняването на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев. Това се случи след призив от парламентарната трибуна на Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Искането за оставка вече е подписано от управляващото мнозинство, след като депутатите спешно промениха дневния ред.

„Г-н Борисов обеща да подкрепи оставката на Антон Славчев, но това не се случи. Аз вярвам, че г-н Борисов държи на мъжката си дума и да го направи, затова го призовавам сега да го направи. В мен е папката с неговата оставка и ще му я дам да подпише, за да свърши малко работа“, заяви Мирчев и даде лично папката с документа на Борисов.

Двамата политици си размениха реплики, които останаха тайна за микрофоните на журналистите, но в крайна сметка лидерът на ГЕРБ подписа искането.

Деница Сачева му асистираше, след което документът беше подписан и от Костадин Ангелов и представители на БСП-ОЛ и ДПС-Ново Начало.

На 10 октомври лидерът на ПП Асен Василев обяви пред журналисти, че събират подписка за оставката на Антон Славчев, във връзка с разследването на варненския кмет Благомир Коцев. Тогава допълни, че оставя документа за подписи в мраморната зала на парламента.

„Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Подкрепяме с две ръце“, отговори тогава Борисов.

В същото време парламентът парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и прие повторно на второ четене текстовете.

Промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" подкрепиха 126 депутати, 86 бяха против, нямаше въздържали се. Радев наложи вето на текстовете на 10 октомври.

