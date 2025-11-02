"Стига мълчание" - "Ангели на пътя" излязоха на национален протест в името на всички жертви на катастрофи и на 23-годишния Мартин, който загина при верижен удар между три коли на пътя Златица-Челопеч.

Демонстрация има и в селото му - Антон. Тук са негови приятели, близки, роднини, а също така и непознати хора, които настояват за по-строги наказания за убийците на пътя.

23-годишният младеж загина на Подбалканския път, след като беше пометен от друг автомобил, на който шофьорът му, освен че кара с превишена скорост, предприема опасна маневра, се оказва и че е употребил алкохол.

Протестиращите настояват за по-строги присъди, а също така и за всички, които са участвали при пътнотранспортното произшествие - да получат наказание.

По техни думи само един от шофьорите към момента е с мярка за неотклонение, а другият е на свобода.

Близките и роднините на Мартин тръгнаха шествие до мястото на катастрофата, където ще поставят цветя в негова памет.

