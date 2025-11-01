Без увеличение в размера на помощните средства за хора с различни заболявания в бюджета на Здравната каса догодина. За сметка на това тя ще покрива повече видове средства, необходими на пациентите. По перото "Помощни средства" са предвидени 28 000 евро, или почти 55 милиона лева.

С тях ще се увеличи финансирането на изделия, нужни за жени с рак на гърдата - за перука и така наречената епитеза - или външен гръден имплант, нужен след операция.

От 2026 г. ще се покриват и други изделия, които съпътстват лечението им като специализиран сутиен и специален ръкав за лимфедем.

Преди около 10 години Даниела чува диагнозата рак на гърдата. Преминава през операция и химио- и лъчетерапия.

„Новината я приех тежко. Сама открих бучката. Преди да споделя с моите роднини, преминах операция и тогава споделих. Само моят син знаеше къде отивам“, разказва Даниела.

Лечението преминава, но след операцията, при която се отстраняват и лимфни възли, тя развива усложнение - лимфедем.

Състоянието е доживот, а лечението му е за сметка на пациентите. То изисква промяна в начина на живот, но и специални компресивни средства - ръкави, които се сменят на всеки шест месеца.

„Цените са доста високи, особено тези, направени по индивидуални данни, както е при мен. Хубавото е, че имаме стъпка напред в развитието и че Касата най-после призна лимфедема като хронично заболяване“, казва Даниела.

НЗОК да покрива повече помощни средства е облекчение за пациентите, казват онколози.

„Това са млади жени, голям процент от тях са преминали оперативно лечение, те са здрави. Да имат перука, нормално качество на живот е от изключително значение“, казва д-р Любов Симеонова, онколог в УМБАЛ „Св. Екатерина“.

На този етап обаче ръкавите за лимфедем ще се покриват само за рак на гърдата, а такова усложнение могат да имат и пациенти с други заболявания.

Добре е да се помисли и за повече средства за профилактика, казват лекарите.

„Реален скрининг не съществува и затова се диагностицират късно онкологичните заболявания. Трябва да обърнем внимание и на биомаркерите“, казва д-р Симеонова.

Както миналата година, така и тази НЗОК е заложила 2,5 милиона евро за тези изследвания, а онколозите се надяват от догодина фондът да започне да ги покрива.

