Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е бил разпитан в четвъртък от Софийска градска прокуратура.
Това стана ясно по време на мярката за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.
Диан Иванов е ключов свидетел в разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев, който продължава да е в ареста.
Иванов първоначално даде показания, но след това във фейсбук съобщи, че те са били под натиск, а сега е потвърдил това и при новия разпит. Неговият повторен разпит се бавеше с месеци. Разгледаждането на мярката за неотклонение на общинските съветници продължава.
