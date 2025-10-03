Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е бил разпитан в четвъртък от Софийска градска прокуратура.



Това стана ясно по време на мярката за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Диан Иванов е ключов свидетел в разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев, който продължава да е в ареста.

Иванов първоначално даде показания, но след това във фейсбук съобщи, че те са били под натиск, а сега е потвърдил това и при новия разпит. Неговият повторен разпит се бавеше с месеци. Разгледаждането на мярката за неотклонение на общинските съветници продължава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK