Библиотека в зоопарка днес. Събитието е част от кампанията за насърчаване на четенето на Столична библиотека – „Зелени библиотеки“

В програмата в зоопарка в София са включени забавно-образователни игри, изложба, изненади и подаръци за децата.

Посетителите ще могат да разгледат изложбата „Птиците на Америка“ с репродукции от едноименния знаков албум от Фонда на библиотеката, известен с 435 ръчно оцветени илюстрации на птици в естествената им големина.

Всички къщички за книги са част от инициативата „Споделени книги. Вземи, прочети, върни“ и периодично се зареждат с нови издания от Столичната библиотека.

Целта е да се насърчи четенето, особено сред децата.

В неделя инициативата се мести пред хижа „Алеко“ – Столичната библиотека ще се включи в честванията, посветени на 130 години от организираното от Алеко Константинов масово изкачване на Черни връх и създаването на туристическо движение у нас.

