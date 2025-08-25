На 26 август - вторник, „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“, ж.к. „Левски В“.

Налага се спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Бесарабия“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ж.к. „Левски В“, ул. „Бесарабия“ пред входа на спортния магазин.

Отново във вторник заради ремонти на в.з Киноцентъра III част, ул. „Детски мир“ № 6., се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на в.з.Киноцентъра III част.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: в.з.Киноцентъра III част - ул. „Детски мир“ срещу № 18.

Спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа се налага и на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в бл. 9 и бл. 10 в ж.к. „Красна поляна“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на на паркинга между бл. 9 и бл. 10.

В ж.к. Дружба 2 също ще има засегнати. Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“, ж.к. „Дружба 2“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 22:00 часа на клиентите в района на ж.к. Дружба 2 – 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та част, ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ж.к. Дружба 2, бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“ и ж.к. „Дружба 2“ ул. „Димитър Пешев“ и ул. „Делийска воденица“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, посочват от дружеството.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

