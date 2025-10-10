dalivali.bg
Без стикери за технически преглед на стъклото на автомобилите

Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки - посочват от Министерството на транспорта и съобщенията

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:04 ч. 10.10.2025 г.

Стикерите за преминат технически преглед на автомобилите ще бъдат заменени от техен електронен аналог. Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства.

„Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги", коментира заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван днес за обществено обсъждане. Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.

Млади шофьори и служители в пунктове са притеснени от новите правила за технически преглед и неплатени глоби

В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.

За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.

Нови измами с годишния технически преглед на колите: Как действат схемите?

С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи – отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на ИА „Автомобилна администрация“ при липса на стикери.

Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване и ще намали риска от технически грешки.

