Белгия събира над половин млрд. евро годишно от глоби за превишена скорост

Отчита се, че повишаването на глобите не вразумява водачите

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:13 ч. 15.09.2025 г.

Над 80% от нарушенията на пътя в Белгия се дължат на превишена скорост и в борбата с това явление се включват и частни фирми, съобщават местни медии. Приходите от наложените глоби се поделят между държавата, дружествата и общините, където е било установено нарушението.

За миналата година белгийските власти са издали близо 8 млн. наказателни постановления и тенденцията е за постоянно нарастване на този брой.

Отбелязва се, че 13% от нарушенията са извършени от чужденци, а в 30% от смъртните случаи на пътя основната причина е прекалено бързото шофиране.

В северната област Фландрия, където бе въведено участието на частни дружества, са установени 66% от пътните нарушения за последната година. Там, както и в Брюксел и в южната област Валония, се наблюдава постоянно увеличение в броя на нарушенията. Отчита се, че повишаването на глобите не вразумява водачите. Властите предвиждат допълнително насищане на пътищата със средства за измерване на моментната и средната скорост на движение.

И Румъния слага камери за средна скорост по пътищата си

По последни данни броят на тези устройства вече е близо 3000 и те са разположени по пътната мрежа с обща дължина от над 149 хиляди километра (над 1700 километра магистрали).

За миналата година приходите от пътните глоби надвишават половин милиард евро.

