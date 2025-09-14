Цялата магистрала „Европа“ вече е готова. Тя е дълга 63 километра и свързва граничен пункт „Калотина“ със столицата. Има ли тол контрол по новата отсечка, който да засича средната скорост.

И какъв е ефектът от влизането в сила на новите правила?

Снимка: bTV

През магистрала „Европа“ се очаква да минава целият трафик към Сърбия и Западна Европа. Към днешна дата средна скорост тук все още не се засича.

А в страната отсечките, в които се мери средна скорост, са около 30. Там тол камерите са отчели Близо 12 000 нарушители само за 4 дни.

Средно по 3000 нарушители на правилото за средна скорост всеки ден - хващат камерите на тол управлението. Половината от тях - по Северната скоростна тангента.

„Телиш, както и участъците по Тракия – също са със засилена концентрация. предразполагат към по-висока скорост особено в тъмната част на денонощието. Имаме вече 1 устойчив тренд за нарушения на денонощие“, каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

Рекордьорите - с 222 и 219 километра в час.

Според експерти мярката дава резултати, но с бавни темпове.

„Трябват множество кратки отсечки. Тол пунктовете да не са на 10-20 км, а на по-кратки разстояния. Както се казва - да няма мърдане. Да няма вариант да караш разумно в отсечката, която заснема, а преди и след това да компенсираш като караш с по-висока скорост и това да е незабелязано“, обясни Илия Тодор, Асоциация на пострадалите при катастрофи.

Снимка: bTV

Очаква се тол камери да се поставят и по новопостроената магистрала „Европа“.

„Средна скорост също ще се мери. Като сложат камерите от рамките“, заяви Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Нека се обърнем да не карат като луди и да не тестват колите. Знаят, че първите дни няма и нашите герои ще тестват още днес. Кажи на МВР да сложи повече патрули“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„МВР са готови за това“, каза премиерът Росен Желязков.

На този фон от тол управление алармират и за опити за скриване на регистрационни номера. Основно - от мотористи.

Ден преди магистрала „Европа“ да бъде открита от ЕЦТП направиха и проверка на пътя със специална техника. Резултатите от замерванията - маркировката и светлоотразителността ѝ отговарят на изискванията.

