Цялата магистрала „Европа“ вече е готова. Тя е дълга 63 километра и свързва граничен пункт „Калотина“ със столицата. Има ли тол контрол по новата отсечка, който да засича средната скорост.

И какъв е ефектът от влизането в сила на новите правила?

През магистрала „Европа“ се очаква да минава целият трафик към Сърбия и Западна Европа. Към днешна дата средна скорост тук все още не се засича. 

А в страната отсечките, в които се мери средна скорост, са около 30. Там тол камерите са отчели Близо 12 000 нарушители само за 4 дни.

Средно по 3000 нарушители на правилото за средна скорост всеки ден - хващат камерите на тол управлението. Половината от тях - по Северната скоростна тангента.

„Телиш, както и участъците по Тракия – също са със засилена концентрация. предразполагат към по-висока скорост особено в тъмната част на денонощието. Имаме вече 1 устойчив тренд за нарушения на денонощие“, каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

Рекордьорите - с 222 и 219 километра в час.

Според експерти мярката дава резултати, но с бавни темпове.

„Трябват множество кратки отсечки. Тол пунктовете да не са на 10-20 км, а на по-кратки разстояния.  Както се казва - да няма мърдане. Да няма вариант да караш разумно в отсечката, която заснема, а преди и след това да компенсираш като караш с по-висока скорост и това да е незабелязано“, обясни Илия Тодор, Асоциация на пострадалите при катастрофи.

Очаква се тол камери да се поставят и по новопостроената магистрала „Европа“.

„Средна скорост също ще се мери. Като сложат камерите от рамките“, заяви Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Нека се обърнем да не карат като луди и да не тестват колите. Знаят, че първите дни няма и нашите герои ще тестват още днес. Кажи на МВР да сложи повече патрули“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Над средната скорост: Рекордьор е микробус, карал със 162 км/ч на АМ „Тракия“

„МВР са готови за това“, каза премиерът Росен Желязков. 

На този фон от тол управление алармират и за опити за скриване на регистрационни номера. Основно - от мотористи.

Ден преди магистрала „Европа“ да бъде открита от ЕЦТП направиха и проверка на пътя със специална техника. Резултатите от замерванията - маркировката и светлоотразителността ѝ отговарят на изискванията.

