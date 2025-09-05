dalivali.bg
Арестуваха белгиец, превозвал нелегални мигранти в автомобил с български номера

В автомобила са открити петима чуждестранни граждани, двама от мигрантите са пътували в багажника

18:36 ч. 05.09.2025 г.

Белгиец, управляващ автомобил с българска регистрация, е арестуван, след като опитал да вкара нелегално в Румъния петима мигранти, скрити в автомобила, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на днешно съобщение на Генералния инспекторат на румънската гранична полиция.

Полицаи от Териториалния инспекторат на гранична полиция в Гюргево са проверили на 3 септември автомобил с български регистрационни номера, управляван от белгийски гражданин. В автомобила са открити петима чуждестранни граждани, които възнамерявали да прекосят нелегално границата. Двама от мигрантите са пътували в багажника. 

Антон Златанов: Догодина границата ни с Турция ще бъде за пример въпреки мигрантския натиск

Водачът е арестуван превантивно за срок от 30 дни по обвинение в трафик на мигранти.

Проверката е установила, че мигрантите са граждани на Ирак и са били поети от шофьора на 2 септември в София с цел да бъдат превозени до Западна Европа.

Нелегалните пътници са предадени на българските власти за продължаване на разследването и налагане на предвидените от закона мерки.

