Арестуваха белгиец, превозвал нелегални мигранти в автомобил с български номера

Белгиец, управляващ автомобил с българска регистрация, е арестуван, след като опитал да вкара нелегално в Румъния петима мигранти, скрити в автомобила, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на днешно съобщение на Генералния инспекторат на румънската гранична полиция.

Полицаи от Териториалния инспекторат на гранична полиция в Гюргево са проверили на 3 септември автомобил с български регистрационни номера, управляван от белгийски гражданин. В автомобила са открити петима чуждестранни граждани, които възнамерявали да прекосят нелегално границата. Двама от мигрантите са пътували в багажника.

Водачът е арестуван превантивно за срок от 30 дни по обвинение в трафик на мигранти.

Проверката е установила, че мигрантите са граждани на Ирак и са били поети от шофьора на 2 септември в София с цел да бъдат превозени до Западна Европа.

Нелегалните пътници са предадени на българските власти за продължаване на разследването и налагане на предвидените от закона мерки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER