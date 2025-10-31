ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало внасят законопроект за ограничаване износа на дизел и авиационно гориво.

"Това е превантивна мярка. Имаме гориво за множество месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които България съхранява. Към горивото, което има България за месеци напред, не се причислява държавният резерв, където има допълнително гориво", заяви на брифинг в парламента Делян Добрев.

Законопроектът влиза за обсъждане веднага в Комисията по бюджет и финанси. "В държавите около нас цените се покачват. Според нас това е защото се спекулира с геополитическата обстановка", обясни Добрев. 

Добрев мотивира нуждата от нормативните текстове с целта да се предотврати спекула с цените на горива и злоупотреба с количествата, съхранявани в България. "В самия проект на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници" да разрешава износа по своя преценка на определени продукти, уточни Добрев.

„Лукойл“ е получила оферта за закупуване на международните ѝ активи

Мярката идва на фона на американските санкции върху руските петролни гиганти „Лукойл“,  „Роснефт“ и на дъщерните им дружества, каквато е и бургаската рафинерия. Преди два дни енергийният министър Жечо Станков обяви, че горивата за българските граждани и за бизнеса са обезпечени не само до края на годината, а и след това.

„Първоначално казах до края на годината, защото говорех в краткосрочен план. Февруари, март, април, доставките са осигурени“, уточни министърът на енергетиката.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK