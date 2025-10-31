ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало внасят законопроект за ограничаване износа на дизел и авиационно гориво.

"Това е превантивна мярка. Имаме гориво за множество месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които България съхранява. Към горивото, което има България за месеци напред, не се причислява държавният резерв, където има допълнително гориво", заяви на брифинг в парламента Делян Добрев.

Законопроектът влиза за обсъждане веднага в Комисията по бюджет и финанси. "В държавите около нас цените се покачват. Според нас това е защото се спекулира с геополитическата обстановка", обясни Добрев.

Добрев мотивира нуждата от нормативните текстове с целта да се предотврати спекула с цените на горива и злоупотреба с количествата, съхранявани в България. "В самия проект на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници" да разрешава износа по своя преценка на определени продукти, уточни Добрев.

Мярката идва на фона на американските санкции върху руските петролни гиганти „Лукойл“, „Роснефт“ и на дъщерните им дружества, каквато е и бургаската рафинерия. Преди два дни енергийният министър Жечо Станков обяви, че горивата за българските граждани и за бизнеса са обезпечени не само до края на годината, а и след това.

„Първоначално казах до края на годината, защото говорех в краткосрочен план. Февруари, март, април, доставките са осигурени“, уточни министърът на енергетиката.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK