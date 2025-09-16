dalivali.bg
Автомобилът, разцепил се на две: Подобрен само за скорост, но не и за безопасността (ВИДЕО)

Собственикът на катастрофиралия автомобил на „Ботевградско шосе“ се е занимавал с внос на автомобили от Съедините щати

Стефан Борисов Стефан Борисов

Публикувано в  19:19 ч. 16.09.2025 г.

Допълнителни 300 конски сили отгоре и скорост над ограничението - сред причините за тежката катастрофа на булевард "Ботевградско шосе" в София, при която шофьорът загина. Инцидентът се разследва.

Kадри запечатват момента, в който мощната спортна кола се завърта, удря се в дървета и се разцепва на две. Според автомобилния състезател Румен Дунев автомобилът е с много подобрения, но само за скоростта, не и за безопасността. 

"Автомобилът е наблегнал на силов тунинг. Спирачките на този автомобил са доста малки и в случая на едно внезапно рязко спираме с такава скорост не може да осигури бързо и надеждно спиране. При ускорения тези автомобили имат склонност към презавиване. Това води до поднасяне", казва пред bTV Румен Дунев, автомобилен състезател. 

„За да се разцепи по този начин“: Загиналият на „Ботевградско шосе“ е „летял“ с 218 км/ч (СНИМКИ, ВИДЕО)

Автомобилният състезател прави връзка и с катастрофата, предизвикана от Георги Семерджиев на булевард Черни връх.

"Там автомобил се разцепи на две - експертизата показа точна скорост 166 километра в час. Така че този автомобил - скоростта, с която се е разцепил мисля, че е съпоставима".

Фабрично автомобилът с 506 конски сили, според експертът тази конкретно е била 800. 

"Такова нещо в Германия, за да може да се движи по пътищата, трябва да мине необходимите технически служби и изследвания, след което всички подобрения да бъдат вписани в талона. В България няма такава регламентация. Това пък напомня на един друг случай от Слънчев Бряг с регистрацията на АТВ-то", коментира Дунев. 

Собственикът на катастрофиралия автомобил се е занимавал с внос на автомобили от Съедините щати, разказват за bTV от селото, в което живее. Местните казват още, че не са забелязали склонност към високите скорости. Експертизи, назначени от Градската прокуратура трябва да докажат с каква скорост се е движила колата и дали загиналият водач е употребил алкохол и наркотици. 

