Министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна днес – 7 септември 2025 г., със зам.-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, съобщиха от Министерството на отбраната.

Шекеринска е на посещение в България по повод откриването на най-голямото досега многонационално учение за управление при извънредни ситуации „BULGARIA-2025“.

То е организирано съвместно от Центъра на НАТО за управление при извънредни ситуации (EADRCC) и МВР и в него участват военни формирования от Българската армия.

На срещата бяха обсъдени въпроси по възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, ситуацията по сигурността в региона на Черно море и Западните Балкани, предизвикателствата свързани с войната в Украйна и други актуални теми от дневния ред на Алианса, уточниха от МО.

Министър Атанас Запрянов запознал зам.-генералния секретар на НАТО с приоритетните направления на отбранителната политика на страната и процеса на модернизация, протичащ във Въоръжените сили.

Потвърдил е ангажиментите на България към колективната отбрана на Алианса, като е подчертал значението на справедливото разпределение на тежестите, инвестициите в отбраната, повишаване на капацитета на отбранителната индустрия и използването на нови технологии и иновации в изграждането на отбранителни способности.

Радмила Шекеринска е подчертала, че България е ценен и надежден съюзник в НАТО. Изтъкнала е потенциала за развитие на отбранителната индустрия, който има нашата страна, както и последователните усилия за модернизиране на Българската армия.

