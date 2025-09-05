Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Това заяви вицепремиерът и председател на БСП на БСП Атанас Зафиров, след като такава му беше поискана от парламентарната група на ПП-ДБ заради присъствието му на военния парад в Китай.

„Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите“, каза Зафиров пред БНР.

По думите му той имал чувството, че се измества центърът на тежестта на разговора от събитието. „Събитието отбелязва 80-тата годишнина от освобождението на Китай от фашистката окупация. Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми“, допълни Зафиров.

Вицепремиерът коментира, че не е имал колебания дали да приеме поканата. Допълни, че се съгласил да присъства много преди да стане ясен съставът на участниците. „Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия“, обясни председателят на БСП.

Според него отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения:

„На това събтие и на срещите, които съм имал, най-често повтаряната дума беше „мир“. Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха“.

Той беше категоричен, че всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят партньорство с Китай и България също трябва да бъде активна.

„С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата“. Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България“, заяви още Зафиров.

По думите му той не е разменял никакви реплики с Путин и Ким Чен Ун: „И нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда“.

