Криминално проявен и осъждан столичанин на 27 години е задържан за убийството на мъж от Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 18 септември е образувано досъдебно производство във връзка със сигнал за открит починал мъж в изоставена къща.

Впоследствие е изяснено, че смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила в резултат на травми от побой.

След издирване е задържан заподозреният мъж, който е с криминални регистрации и присъди.

