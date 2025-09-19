Във вторник и сряда - 23 и 24 септември през нощта, са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от Пътната агенция. 

На 23 септември от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 24 септември, както и на 24 септември от 20:00 ч. до 1:00 ч. на 25 септември ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.

При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство.

