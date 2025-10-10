Гражданите да се движат в аварийните ленти, ако е оказано със сигнализация, призова Мирослав Ценов от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), цитиран от БТА.

Той уточни, че това се налага при пускането на три ленти в посока Пловдив, когато трябва много бързо да се източи трафикът.

По думите му движението по АМ „Тракия“ няма да бъде затваряно по време на целия предвиден прозорец, защото понякога се налага спиране на трафика само за кратко време, докато се източат колите.

„Камионите трябва да спазват най-дясната лента за движение, да не се бавят. Забелязваме, че има водачи на моторни превозни средства, които са любопитни, наблюдават ремонтите и карат бавно в тези зони“, коментира Ценов.

Той добави, че се предвижда ремонт и на един от обходните пътища по автомагистрала ,,Тракия".

Днес от 14 ч. по автомагистрала ,,Тракия“ ще бъдат организирани две ленти в посока Пловдив за улеснение на трафика. Ще бъде ограничено движението на тежкотоварните транспортни средства от 15 ч. до 20 ч. от София до Пътен възел „Ризово“, за да бъде улеснен трафикът“, съобщи Александър Петков, началник на отдел в Ситуационния център.

По магистрала ,,Тракия“ има ремонтни дейности на територията на София, Пазарджик, Ямбол и Стара Загора.

Пътуващите от София за Бургас, които искат да отидат до Стара Загора, ще трябва да се отбиват при Пътния възел „Чирпан“, защото Пътният възел на Стара Загора в момента е затворен.

За неделя предвиждаме също да има две ленти в посока София по магистрала ,,Тракия“, като ще бъде ограничено движението за тежкотоварните автомобили и пак ще могат да ползват обходен маршрут през Подбалканския път, обяви още Петков.

По автомагистрала ,,Хемус" ще има две ленти в посока Варна от 16:00 ч., като автомобилите, които идват към София, ще минават по пътен възел Яна, Горни Богоров и София, поясни Петков.

Поради засиления трафик полицейски служители, съвместно със служители на "Националното тол управление", са ситуирани по натоварените участъци, за да наблюдават обстановката от място, каза Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция”. Ако се наложи, ще се въведе промяна в тази организация на движение, с оглед ликвидиране на трупването на дълги колони от автомобили, информира той.

Гражданите стриктно да наблюдават пътната сигнализация, призова Близнаков. Виждаме доста колебания при водачите, което говори, че те не са се запознали с пътната сигнализация. Също така да добавим това, че с тези знаци забраната за движение в лентите за принудително спиране не важи в такива случаи, така че водачите спокойно могат да се движат по нея, ако това е оказано със сигнализация, подчерта той.

