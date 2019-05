Беше направен опит да бъде подменена кампанията за европейските избори с кампания, която трябва да се превърне в своеобразно национално допитване за необходимостта от промяна в страната, смяна на управлението и предсрочни избори. Дори и да съществува нагласа у хората за необходимостта от промяна, голямата част от хората не свързват тези надежди с БСП. Това коментира в ефира на bTV Radio социалистът и бивш военен министър Ангел Найденов.

Чуйте цялото интервю тук:

Your browser does not support the audio element.

Днес председателят Корнелия Нинова хвърли оставка пред пленума на левицата. „Логично е, когато не постигаш целите, които си заявил в една кампания, да поемеш отговорност, в политиката отговорност се носи чрез оставки”, подчерта Найденов.

По думите му БСП са провели „една сбъркана кампания с погрешни послания и кампания, която беше проведена по погрешен начин”. „Една от основните причини за загубата ни е фактът, че надценихме както съществуващия протестен вот, така и революционалността на ситуацията, напускайки парламента преди около 3 месеца. Какво постигнахме? Краткият отговор е че нищо не постигнахме – лишихме се от възможността да използваме инструментариума на парламентарната демокрация”, подчерта бившият министър.

Според него дори не е била защитена европейската платформа на БСП, в която е имало много работещи неща: „Ние не участвахме в дебата за темите и проблематиката за бъдещето на ЕС. Хората са се питали каква точно кампания правим, за какво се явяват кандидатите”.

Найденов засегна и структурата на самата евролиста: „Имаше хора, които през живота си вероятно не са залепили един плакат на БСП, но се явяват като лица на БСП”. Според него внушенията за „българския Орбан”, за промяна на реториката и за завой към консерватизма и сътрудничеството със „странни организации” са демотивирали част от избирателите.

По отношение на предстоящия след около две седмици конгрес, Ангел Найденов отбеляза, че днес е било отхвърлено предложението на Нинова всички ръководства на структури да минат през изборна процедура: „Беше направен опит националното ръководство да посочи местните структури и да каже „Там са виновниците за загубата!”. Това е ясно, че щеше да отвори един фронт на братоубийствени схватки вътре в партията в навечерието на местните избори”.

Според него Нинова се предоверява на прекия избор на председател като „коз, с който може да бъде цакана партията или, съответно, Националният съвет”. „Когато спечелени избори бъдат отново загубени, когато имаш ситуация, която всекидневно работеше за БСП и накрая приключиш със загуба, естествено е да поставиш въпроса за способността на ръководството и персонално на председателя да ни изведе до успех”, посочи Найденов.

Той допусна и възможността на конгреса да бъде определен и.д. председател, който да довърши мандата на Нинова, т.е. да е начело на партията до май догодина.