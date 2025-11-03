Течове и пукнатини по старата емблематична сграда на Народното събрание, която е паметник на културата. За проблема предупреди кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

Завършена през 1886 г., оцеляла след бомбардировките през 44-та. Сред първите политици прекрачили прага на Народното събрание са Стефан Стамболов и Петко Каравелов, разказва доцент Живков.

"Самия княз Александър открива тази първа сесия през 1885 г. Първото нещо, което се гласува всъщност тук е одобрението на един договор за постройката на ЖП линията от Цариброд до Вакарел, което е тази част от българската територия, която свързва Цариград с централна и западна Европа", коментира доц. Светослав Живков, преподавател по Нова българска история в СУ.

Заради падащата мазилка на 3 места около сградата по предписание на районния кмет са поставени ограничителни ленти. Ако състоянието на сградата се влоши, районната администрация има право да издаде забрана за ползване.

"Аз в никакъв случай не бих искал това да се случи, дори напротив, ако можех бих издал заповед за задължително ползване на сградата като Народно събрание, но в крайна сметка това зависи от НС", заяви Трайчо Трайков, кмет на столичния район "Средец".

Преди повече от 2 години депутатите се преместиха в бившия Партиен дом, заради спешна необходимост от ремонт. От тогава историческата сграда на НС не се използва активно. Въпреки това ремонт така и не е започнал.

"В идеалния център на София, всички ремонтни процедури се забавят по редица причини. Това е обективно обстоятелство", добави още Трайков.

От администрацията на парламента не ни допуснаха да влезем вътре. Уверяват, че са извършени обследвания и подготвителни дейности. Сега предстои конкурс за идейна концепция за реставрация. А средства за ремонта са осигурени от бюджета на Народното събрание за 2024 г.

