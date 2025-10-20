Община Пловдив е под полицейска блокада.

Униформени са блокирали сградата и не се допускат граждани да влизат при администрацията. Разследващи проверят документацията на местната администрация. 

След смъртта на дете, наръгано в мол: Има задържан

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че нямат информация за акцията. 

От Общината посочиха, че се проверяват документи.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK