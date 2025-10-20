Не се допускат граждани да влизат в сградата

Акция на полицията в Община Пловдив

Община Пловдив е под полицейска блокада.

Униформени са блокирали сградата и не се допускат граждани да влизат при администрацията. Разследващи проверят документацията на местната администрация.

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че нямат информация за акцията.

От Общината посочиха, че се проверяват документи.

Очаквайте подробности!

