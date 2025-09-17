„Топлофикация София“ започва поетапен основен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ (втора, трета, четвърта и пета част), който ще остави района без парно за близо три месеца.

Топлоподаването ще бъде спряно от 9:00 ч. на 2 октомври до 20:00 ч. на 30 декември 2025 г.

Причината – зачестили аварии и силно амортизирана мрежа на повече от 35 години. През последния отоплителен сезон десетки сигнали за некачествено отопление и материални щети са наложили спешните действия.

Ремонтът ще засегне 120 жилищни сгради.

Ще бъдат подменени над 10 км топлопроводи и съоръжения, като ще се работи поетапно, за да се сведе до минимум времето без отопление. На ключови отклонения ще се монтира спирателна арматура, което ще позволи временно пускане на топлоподаването към част от абонатите, когато е възможно.

„Топлофикация София“ уверява, че организацията е направена така, че отделните участъци да се завършват възможно най-бързо, а прекъсването може да бъде по-кратко от първоначално обявеното.

За актуална информация жителите могат да се обаждат на 0700 11 111 в делнични дни от 8:00 до 19:00 ч. или да следят сайта www.toplo.bg.

Дружеството поднася извинения за причиненото неудобство и благодари за разбирането на клиентите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK