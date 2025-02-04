Мъж на 82 години от Сандански е задържан по подозрения за блудство с 9-годишно момиче.

Това съобщиха от Областна дирекция на МВР-Благоевград.

Мъжът е обвинен за това, че е привлякъл в дома си момичето и е обещал да заплати определена сума срещу блудствени действия с детето. Домът на заподозрения се намира на улица „Родопи“ в Сандански.

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Проведен е разпит на близки на момичето, които са потвърдили случая. От ОДМВР информират, че срещу възрастния мъж е образувано производство по член 149 от Наказателния кодекс.

Съгласно него лице, което извърши блудствени действия с лице, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

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