Обявяват 7-дневно бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Причината - безводието

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:56 ч. 01.09.2025 г.

По искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия, областният управител обявява частично бедствено положение на територията на област Плевен.

Бедственото положение влиза в сила от 00.00 часа на 2 септември и ще важи в срок от 7 дни.

Заповедта обхваща населените места в Община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин. В Община Долна Митрополия ще бедстват населените места: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.

В заповедта на областния управител на област Плевен е записано, че във връзка с ниските налични количества вода, създалата се кризисна ситуация, налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните заведения, социални заведения и други, пише БГНЕС. 

