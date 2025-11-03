Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишен мъж за държане на цигари без бандерол, съобщиха от държавното обвинение.

Както bTV съобщи, близо 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити на 2 ноември при акция на полицията в столичния район „Нови Искър“.

Акцията беше извършена от „Икономическа полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съвместно с Девето районно управление на полицията.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е държал в гаражна клетка 3500 кутии цигари без български бандерол, уточниха от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за от 1 до 6 години и глоба.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои да бъде внесено искане за „задържане под стража“, допълниха от държавното обвинение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK