Около 70 000 къса цигари без бандерол за открити при акция на полицията в Доброславци в столичния район "Нови Искър", съобщи комисар Кристиян Костов.
Акцията е извършена от "Икономическа полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съвместно с Девето районно управление на полицията.
В село Доброславци текат съответните процесуално-следствени действия, при които е установено огромно количество акцизни стоки без бандерол.
Задържан е един човек, който е криминално проявен. В миналото е бил задържан за подобен вид престъпления.
Паричната стойност на акцизните стоки ще бъде определена след назначаването на съответните експертизи, информира още комисар Костов.
