Районният съд в Свиленград уважи искането на прокуратурата и наложи домашен арест на бизнесмена Стойчо Захариев, който е петият првилечен като обвиняем за нелегалната фабрика за цигари , разкрита през лятото в свиленградското село Момково.

Той е обвинен в това, че на 9 юли, в землището на село Момково, в съучастие с още четири лица са държали акцизни стоки – общо 10 270 броя кашони с цигари на различни търговски марки, които са без бандерол, на обща стойност 38 532 730 лв.

Деянието представлява немаловажен случай и предметът на престъплението е в големи размери.

Съдът днес прие, че обвиняемият Стойчо Захариев е имал пряко достъп до обекта, в който са намерени стоките без бандерол и лично е управлявал товарната композиция, с която са били транспортирани стоките.

От тези факти съдът прави извод, че е налице обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към извършване на престъплението.

От друга страна, съдът прие, че в случая е налице изключителна тежест и обществена опасност на деянието, както и на самия деец, който неколкократно осъждан.

Не без значение е и фактът, че обвиняемия се е укривал от разследващите, което е наложило да бъде обявен за общодържавно издирване. Това води до извода, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие.

Но, съдът прецени, че лицето има тежко здравословно състояние и поради това най-подходяща се явява мярката „домашен арест“, каквато бе взета с постановеното в съдебно заседание определение.

Определението подлежи на обжалване и протест в тридневен срок, като в случай на обжалване делото е насрочено пред Окръжен съд - Хасково за 16.10.2025 г. от 14,00 часа .

