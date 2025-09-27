Днес отбелязваме Световния ден на туризма. 51% от българите предпочитат да пътуват у нас, показва проучване на "Тренд" по поръчка на Министерството на туризма. Само 10% насочват интереса си към отдих зад граница.

Сред основните причини за този избор се открояват по-ниските разходи спрямо пътуване в чужбина, кратките разстояния и по-лесната организация, познатият език и култура, както и природните дадености на страната.

Най-предпочитани остават морските курорти.

"Имаме трайно разбиране и харесване на страната ни като вътрешна туристическа дестинация - нещо, което е важно и което е ценно още от самото начало на нашата дейност със силен акцент в рекламната кампания на министерството. Той е устойчив, българинът предпочита страната си, обича да пътува повече от един път, коментира министърът на туризма Мирослав Боршош.

