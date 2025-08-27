Към финала на лятото интересни данни на националната статистика къде сме ходили и какво сме правили. Пътували сме много - най-вече при съседите на юг, и то на почивка и екскурзия.

Според данните на НСИ през това лято бележим пик в пътуванията в чужбина спрямо предходни години. Например спрямо миналото лято ръстът на пътуванията е 16,8%.

Малко над милион българи са били в странство.

Най-много са били в Гърция – над 260 хиляди българи са избрали съседите. Почти толкова предпочитат и Турция, а други над 91 хиляди са се отправили на север към Румъния. След тях по посещаемост се подреждат Германия, Сърбия и Италия.

Най-много са напускали България с цел почивка или екскурзия – около половината, но не малък процент и по служба.

Кой идва у нас?

През юли 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са малко над 2 милиона. Това е с 5,6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Тук са включени и тези, които транзитно преминават през страната ни.





Така - първенството държат румънците, след тях са турците, украинците и германците. Като цяло най-много ни посещават европейци.

Малко над половината са идвали у нас с цел почивка и екскурзия.

