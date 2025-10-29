Повдигнаха обвинения на 49-годишен мъж от Варненско за причиняване на средна телесна повреда на полицай и за отправяне на закани за убийство спрямо негов колега. Нападателят е задържан за 72 часа.

Инцидентът се разиграва във вечерните часове на 27 октомври 2025 година, в село Гроздьово. Мъжът заплашил с брадва служител на МВР, изпълняващ служебните си задължения при опит за овладяване на семеен скандал.

Щом полицаите пристигнали на адреса на мъжа, той насочил агресията си към тях. Успял да нанесе удар по единия и отправил закана за убийство към другия. В резултат от удара, полицейският служител е получил средна телесна повреда – фрактура на пръстите на ръката.

Ден по-късно е обвинен за две престъпления, грози го наказание от три до десет години лишаване от свобода.

