Навършват се три години от инцидента, при който двама бургаски полицаи - Атанас Градев и Йордан Илиев, загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти.

Близки роднини на загиналите полицаи поднесаха венци и цветя на паметната плоча.

Обвинен за смъртта на двамата полицейски служители е шофьорът сириец Омар Аднан. На 28 февруари тази година той получи наказание от 20 години лишаване от свобода.

На паметното събитие днес присъства и заместник-министрът на вътрешните работи Тони Тодоров.

На мястото на гибелта на служителите на реда се проведе възпоменателна церемония.

"Пусто е вкъщи, който не го е преживял, няма да го разбере, децата никога не могат да се забравят", казва майката на починалия Атанас Градев - Керанка Градева.

"Денят, в който загинаха нашите колеги, ще го помним, те дадоха живота си и ще бъдат пример за нашата дирекция", посочи старши-комисар Владимир Маринов, директор на ОДМВР в Бургас.

"Те ще останат в сърцата на нашите колеги като едни герои. Съвместната работа между МВР стана много по-тясна, извършват се повече проверки", коментира заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK