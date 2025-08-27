Кабинетът приключи процедурата за голям брой назначения по високите етажи на властта - 20 дипломати и главен секретар на МВР.

Провителството ги утвърди днес със свое решение и изпрати имената на президента за издаване на укази.

За главен секретар е предложен изпълняващият длъжността в момента Мирослав Рашков.

Що се отнася до дипломатите - имената им не са оповестени публично, за да не се предпоставя одобрението на приемащата държава.

"По-време на службата си в МВР Мирослав Рашков придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност", коментира Даниел Митов, министър на вътрешните работи.

Снимка: bTV

"Дипломатическата служба в нито един момент не бива да бъде заложник на втрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури. Това е нашето лице пред света и колкото по-консолидирани сме, толкова по-авторитетно ще бъдем възприемани от нашите партньори", заяви външният министър Георг Георгиев.

Снимка: БГНЕС

"Днес ще направим предложение до президента за издаване на укази за назначаване на 19 посланици и постоянен представител ООН. Това са кариерни дипломати и няма политически назначения", посочи премиерът Росен Желязков.

