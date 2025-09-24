19-годишен шофьор блъсна смъртоносно велосипедист в Павелбанско

Велосипедист на 76 години е починал след катастрофа в павелбанското село Александрово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал във вторник, около 15:30 часа. На тел. 112 в РУ-Казанлък е получено съобщение за пострадал велосипедист на ул. "Мир".

Установено е, че 19-годишен шофьор при движение с несъобразена скорост губи контрол над автомобила, отклонява се вляво по посоката си на движение, навлиза в лявата пътна лента и блъска велосипедиста – мъж на 76 години, движещ се по пътното платно.

Пострадалият е откаран в здравно заведение, където по-късно е починал. Водачът на лекия автомобил е задържан за срок до 24 часа. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, отчетени са отрицателни резултати.

В РУ-Казанлък е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase