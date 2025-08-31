На Витоша днес е празник. Българският туристически съюз отбелязва 130 години от основаването си.



Десетки се включват в поход в планината.

Снимка: bTV

Изпълнение от хор "Планинарска песен" посрещна президента Румен Радев, който също участва в изкачването на Черни връх.



Именно там е поставено и началото на туристическата организация на 27 август 1895 година.





Клубът на българските туристи е учреден по инициатива на писателя Алеко Константинов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK