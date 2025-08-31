На Витоша днес е празник. Българският туристически съюз отбелязва 130 години от основаването си.
Десетки се включват в поход в планината.
Изпълнение от хор "Планинарска песен" посрещна президента Румен Радев, който също участва в изкачването на Черни връх.
Именно там е поставено и началото на туристическата организация на 27 август 1895 година.
Клубът на българските туристи е учреден по инициатива на писателя Алеко Константинов.
