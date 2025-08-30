За последните 2 години са събрани над 3 тона отпадъци с помощта на 4200 доброволци.

„За по-малко от 10 минути събрахме повече от половин чувал боклук. Това е всякакъв вид опаковки, хартия“, казва Илиян.

„Все повече хора ходят по планините, хубаво е да развиват планинарска култура. Ние си носим по едно пликче“, казва Гергана.

„В последните 2 години успяхме да привлечем над 4200 доброволци. Предходните 2 години кампанията беше само на територията на Пирин планина, за първи път сме във Витоша“, посочи Красимира Шахларова, част от организаторите.

„Хората се включват с огромно желание в инициативата, играят с огромни желание за наградите, споделят ни за проблемите с отпадъците в планината“, каза още тя.

Кампанията във Витоша пред хижа „Момина скала“ продължава през целия ден и всички желаещи да се включат, са добре дошли.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK