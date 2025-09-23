dalivali.bg
Още 10 села във Варненско са на воден режим

Мрежата е изградена преди повече от 50 години и тогава е била предвидена за около 60 домакинства

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:21 ч. 23.09.2025 г.

10 села във Варненско са на воден режим към този момент. Всички те се снабдяват с питейна вода от собствени източници, които заради сушата намаляват обема си и се налага въвеждането на режим през летните месеци, съобщава БНТ.

Водоснабдяването в с. Доброглед е от собствен източник. Мрежата е изградена преди повече от 50 години и тогава е била предвидена за около 60 домакинства. Днес в рамките на селото има вилна зона, която е в пъти по-голяма от Доброглед, а източникът един и същ. Водата вече не стига не само заради огромното потребление, но и заради засушаването.

Осигуряването на алтернативни водоизточници за населените места може да реши проблема с безводието в селата. Според експертите състоянието на подводните води в Черноморския регион е добро, но трябва да сме много внимателни как използваме ресурсите.

"Няма пречка за осигуряване на алтернативни водоизточници и то в случаите на остър недостиг на вода за населението, но това нека да остане като резервно, при наличието на повърхностни води", заяви инж. Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Най-добрият вариант за справяне с безводието е да се спре загубата на вода от водопреносните мрежи. Заради стари тръби, които аварират ,почти всеки ден загубите във Варна са 60 процента от общото потребление в града. На някои места в страната стигат до 80 на 100.

"И тази мрежа е създадена преди 50-60 години, а се рехабилитира и подменя с много бавни темпове, защото това не трябва да е ангажимент само на водоснабдителните дружества и то не е. Голям ангажимент трябва да имат общините, защото те са собственици на тези активи", каза Яна Маринова, зам.-дир. на ВиК-Варна.

Заради скъпите инвестиции, тромавите процедури и липсата на далновидни решения през последните 20 години, свързани с водопреносната мрежа в цялата страна, днес на хората не им остава нищо друго освен да се молят за дъжд.

"Все пак очакваме и есенно пълноводие. Надяваме се при добри хидрометереологични условия, нивата на всички язовири да се повишат", коментира Явор Димитров.

Засега за варненци няма опасност от воден режим, въпреки че язовир “Камчия”, от който се снабдява града, е намалял на половина. Нуждата от по-голямо потребление се компенсира от Девненските извори, които на практика са неизчерпаеми.

