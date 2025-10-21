Пловдивският окръжен съд осъди на 10 години строг затвор Денис Русиков, след като го призна за виновен в по всички девет обвинения срещу него.

Русиков бе обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, средна телесна повреда, нанесена по особено мъчителен начин, леки телесни повреди, извършени с особена жестокост спрямо Веселина Калчищарова в периода януари - август 2023 г.

Сред обвиненията е причиняването на два пъти на лека телесна повреда на друга жена в условията на домашно насилие.

Осмото обвинение е за закана с убийство, а деветото - за това, че е откраднал златен синджир с висулки, златен пръстен, както и сребърно колие от половинката си.

Пострадалата успяла да се върне в България със самолет, постъпила е в болница и е бил подаден сигнал в полицията. Насилникът е задържан от служители на МВР, след като се прибрал няколко дни по-късно в Пловдив, за да търси пострадалата и да я върне отново в Германия.

През 2023 г. пред Тина Ивайлова 24-годишната Василена разказа, че Денис я пребивал жестоко, горял я с цигара, стрелял по нея, удрял я с тръба, дупчил я с отвертка, а тормозът продължил няколко дни.

Издевателствата били извършени в германския град Лайпциг, където двамата живеели.

На 12 август 2023 г. Денис отвлякъл жена си, със сила я принудил да признае, че му е изневерявала, дрогирал я, накарал я да въвежда различни пароли в посочена от него онлайн платформа, за да провери дали не е имала връзки с други мъже.

Нанесъл ѝ тежък побой, използвал и цигара и отвертка, за да издевателства над нея, заканил се да я убие и накрая взел и бижутата ѝ. Причината за всичко била ревност.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

