Броени дни ни делят от внасянето на бюджета за следващата 2026 година. Параметрите му най-накрая бяха официално потвърдени –от вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в предаването „Защо, г-н министър?“ по bTV.

„БСП демонстрирахме принципна позиция за пореден път. Използвам случая да благодаря на г-жа Киселова, затова, че пое много голяма отговорност в тежък момент. Тогава демонстрирахме същото поведение – с нейния избор дадохме предсказуемост, живот и стабилност на това Народно събрание. Сега постъпихме по същия начин, приемайки принципите на ротацията“, каза той по повод изборът на нов председател на Народното събрание – Рая Назарян, която зае поста от Наталия Киселова.

На въпрос дали БСП за търгували с позицията на председател, за да си подсигурят важни позиции в бюджета за следващата година, Зафиров беше категоричен:

„Ние не търгуваме и не се пазарим. Ние се движим по принципни позиции. По-скоро участвахме в комплексен разговор, който обхващаше целия спектър на нашите политически отношения. В контекста на ротацията поставихме и други важни въпроси, касаещи участието ни във втория ешалон на управлението, начина, по който функционират министерствата“.

Той отговори лаконично и на упрека от страна на лидера на ГЕРБ, че коалиционните партньори на партията са взели „министерствата на концесии“:

„Имам едносричен отговор – БСП няма такива министерства. Не мисля, че в правителството има такива министерства. Предполагам, че това е било плод на някаква моментна емоция на г-н Борисов“.

Зафиров обяви, че проектобюджетът за 2026 година показва, че правителството успява да съчетае „най-доброто и от лявата, и от дясната политики“.

„Аз няма да давам оценки на бюджета. Факт е, че много икономисти го определиха по-скоро като ляв, аз ще се въздържа от подобни определения. Бюджетът е реалистичен, категорично не е популистки. Но има много леви политики, което е добре и по време на криза точно такъв трябва да бъде подходът – първо трябва да се помисли за хората, после за по-големите неща“, каза той.

„В бюджета няма някакви крайни мерки, няма политики, които да „счупят“ държавата“, категоричен беше той.

За горивата и санкциите срещу „Лукойл“

По повод американските санкции срещу „Лукойл“ и възможния риск от недостиг на горива Зафиров заяви:

„По-важно е да гарантираме, че няма да има трусове и дефицит. Анализите показаха, че имаше увеличен износ на горива, особено за Сърбия. Затова беше наложена временна забрана за износ на дизел и самолетно гориво. За бензина тя не важи.“

Той изрази надежда, че „до средата на следващия месец ще бъде намерено геополитическо решение“, а продажбата на „Лукойл“ ще мине безпрепятствено:

„Ако сделката бъде одобрена от всички регулатори, няма да има реална опасност“.

Какво още коментира Атанас Зафиров той вижте във видеото към материала:

