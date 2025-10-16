Журналистически бойкот: Репортери напуснаха Пентагона с кашони (ВИДЕО)

Журналистически бойкот на Пентагона отвъд Океана.
Над 30 американски и световни медии отказаха да подпишат новите правила за отразяване на новини от американското министерство на войната.
Сред тях са агенциите "Ройтерс" и "Асошиейтед прес", петте големи американски телевизионни мрежи, "Гардиън", "Политико" и дори близката до републиканците "Фокс Нюз".
След изтичането на крайния срок десетки репортери бяха видени да напускат Пентагона с кашони с багаж.
Според новата политика журналистите могат да бъдат определяни като риск за националната сигурност, а достъпът им до министерството – отнеман.
От гилдията определиха промяната като заплаха срещу свободата на словото.
