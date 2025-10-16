dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 12°
20 Разкъсана облачност 12°
21 Незначителна облачност 12°
22 Разкъсана облачност 11°
23 Облачно 11°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Журналистически бойкот: Репортери напуснаха Пентагона с кашони (ВИДЕО)

Най-големите медии в света отказаха да подпишат новите правила за отразяване на новини от американското министерство на войната

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:35 ч. 16.10.2025 г.

Журналистически бойкот на Пентагона отвъд Океана.

Над 30 американски и световни медии отказаха да подпишат новите правила за отразяване на новини от американското министерство на войната.

Сред тях са агенциите "Ройтерс" и "Асошиейтед прес", петте големи американски телевизионни мрежи, "Гардиън", "Политико" и дори близката до републиканците "Фокс Нюз".

Журналисти напуснаха Пентагона в знак на протест срещу нови ограничения

След изтичането на крайния срок десетки репортери бяха видени да напускат Пентагона с кашони с багаж.

Според новата политика журналистите могат да бъдат определяни като риск за националната сигурност, а достъпът им до министерството – отнеман.

От гилдията определиха промяната като заплаха срещу свободата на словото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река

Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река
bTV и Венета Райкова се разделят

bTV и Венета Райкова се разделят
Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил
23-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване

23-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване
Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът

Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът
Тази сутрин
Снимка: До какво ще доведат трусовете във властта?
До какво ще доведат трусовете във властта?
Снимка: Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Снимка: Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Лице в лице
Снимка: Политолозите проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски – преформатиране на кабинета или предсрочен вот?
Политолозите проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски – преформатиране на кабинета или предсрочен вот?
Снимка: Божидар Божанов, съпредседател на ДБ за честността на изборите в Пазарджик
Божидар Божанов, съпредседател на ДБ за честността на изборите в Пазарджик
Снимка: Божидар Божанов, проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски - гости в "Лице в лице"
Божидар Божанов, проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука