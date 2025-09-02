dalivali.bg
След 7 години на ад и ужас, преживени от актриса: Жерар Депардийо влиза в съда

През май той бе признат за виновен в сексуално посегателство срещу две жени от снимачен екип

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:34 ч. 02.09.2025 г.

Френският актьор Жерар Депардийо е призован да се яви на съд по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство от 2018 г. Неговата обвинителка, актрисата Шарлот Арнулд, заяви, че е облекчена, че случаят влиза в съда – седем години след като е подала жалба.

Депардийо, на 76 години, отрича обвиненията и настоява, че отношенията му с Арнулд са били по взаимно съгласие, пише BBC. 

През май той бе признат за виновен в сексуално посегателство срещу две жени от снимачен екип преди четири години и вписан в регистъра на сексуалните престъпници, но не беше осъден на лишаване от свобода. Той отрече и тези обвинения.

Жерар Депардийо не се яви в съда в Рим

„Седем години по-късно, седем години на ужас и ад… Мисля, че все още ми е трудно да осъзная колко голямо е това. Облекчена съм,“ написа Арнулд в публикация в социалните мрежи.

Адвокатът ѝ, Карин Дюрио Дибол, потвърди, че Депардийо е призован да се яви на съд по обвинения за сексуално посегателство и изнасилване при два отделни случая в дома му в Париж през август 2018 г.

„Моята клиентка и аз сме облекчени и уверени. Това е форма на съдебна истина за Шарлот, докато чака наказателния процес,“ каза адвокатът.

Датата на процеса все още не е определена.

Жерар Депардийо отива на съд в Рим заради нападение над папарак

В отворено писмо, публикувано във в. Le Figaro през 2023 г., Депардийо отрече обвиненията, като написа: „Никога, никога не съм злоупотребявал с жена.“

„Между нас никога не е имало принуда, насилие или протест,“ каза той по адрес на Арнулд.

Случаят първоначално беше прекратен поради липса на доказателства, но след като Арнулд подаде жалба като гражданска страна, през лятото на 2020 г. беше открито съдебно разследване.

