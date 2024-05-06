Земетресение с магнитуд 5,5 е регистрирано в Чукотка, Русия, в 14:21 ч. българско време, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.
Трусът е бил на дълбочина 10 км, предава Ройтерс.
[EMSC] M5.5 May-06 11:21:26 UTC, CHUKOTKA, RUSSIA, Depth:10.0km, https://t.co/nvfkyPanfO #quake pic.twitter.com/lmxKuexB77— Earthquakes (@earthquakesApp) May 6, 2024
Най-близкият по-голям град, където може да е усетен трусът, е Лорино. Градът са намира в Мечигменския залив, част от Берингово море.
Той има население от 1500 жители и е на 380 км югоизточно от епицентъра.
Не са регистрирани вторични трусове.
Това е първото регистрирано земетресение в това място от 1900 г. насам. Не е известно друго земетресение да е удряло района преди, предава Volcano Discovery.