Земетресение с магнитуд 5,5 е регистрирано в Чукотка, Русия, в 14:21 ч. българско време, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е бил на дълбочина 10 км, предава Ройтерс.

Най-близкият по-голям град, където може да е усетен трусът, е Лорино. Градът са намира в Мечигменския залив, част от Берингово море.

Той има население от 1500 жители и е на 380 км югоизточно от епицентъра.

Не са регистрирани вторични трусове.

Това е първото регистрирано земетресение в това място от 1900 г. насам. Не е известно друго земетресение да е удряло района преди, предава Volcano Discovery.