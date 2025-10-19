Земетресение беше регистрирано днес около 14:39 часа в района на Османие, град в Южна Турция, съобщи Си Ен Ен Тюрк.
Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации земетресението е било с магнитуд 4,1, като епицентърът му е бил в селището Сумбас на дълбочина около 7 км.
Трусът е предизвикал паника сред населението. Не се съобщава за поражения и пострадали.
Екипи следят ситуацията.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK