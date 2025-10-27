dalivali.bg
София
сега Слънчево 13°
17 Слънчево 12°
18 Слънчево
19 Слънчево
20 Слънчево
Слънчево
Космическо време

Литва обяви, че ще сваля балоните, идващи от Беларус

Украйна изпраща подкрепления в Покровск, където продължават да се водят ожесточени сражения

Норвегия заяви, че руската ракета „Буревестник“ е била изстреляна от Нова земя

Чарлз III откри мемориал, посветен на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военнослужещи

Израел премахна извънредното положение в районите до Газа за първи път от 2023 г.

Подкастът, който участва в маратон: Rexona представя „Тичащият подкаст“

Според 41% българите насилието между децата е заради липсата на внимание в семейството

Възстановено е движението на трамваите и колите на бул. „Шипченски проход“ в София

Гръцката православна църква със собствен инструмент за изкуствен интелект

След залавянето на сексуален престъпник, освободен по погрешка: Засилват проверките в затворите
Светът

Силно земетресение разтърси Карибите

Властите издадоха предупреждение за опасност от цунами

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:51 ч. 27.10.2025 г.

Земетресение с магнитуд 6,5 удари край бреговете на френската отвъдморска територия Гваделупа, съобщиха американски сеизмолози.

Засега властите не са съобщили за нанесени щети или пострадали.

Земетресение разлюля Турция -

Според данни на Американската геоложка служба (USGS) епицентърът на труса е бил на около 160 км. източно от карибския остров, на дълбочина от 9 км., около 8:30 сутринта местно време (15:30 по Гринуич), информира БГНЕС. 

Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля гръцки остров

Властите издадоха предупреждение за възможно цунами след първоначалния трус, който бе последван от няколко по-силни вторични труса.

