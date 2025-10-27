Силно земетресение разтърси Карибите

Земетресение с магнитуд 6,5 удари край бреговете на френската отвъдморска територия Гваделупа, съобщиха американски сеизмолози.

Засега властите не са съобщили за нанесени щети или пострадали.

Според данни на Американската геоложка служба (USGS) епицентърът на труса е бил на около 160 км. източно от карибския остров, на дълбочина от 9 км., около 8:30 сутринта местно време (15:30 по Гринуич), информира БГНЕС.

Властите издадоха предупреждение за възможно цунами след първоначалния трус, който бе последван от няколко по-силни вторични труса.

