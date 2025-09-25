Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси Венецуела

Земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано снощи в северозападната част на Венецуела, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Асошиейтед прес.

Епицентърът на земния трус е бил на около 24 км източно-североизточно от Мене Гранде в щата Сулия, разположен на повече от 600 км западно от столицата Каракас.

Земният трус е бил усетен и в няколко департамента на съседна Колумбия. Мнозина местни жители са били евакуирани от жилищни и офис сгради в райони покрай границата.

Няма данни за жертви или щети в нито една от двете страни.

Мене Гранде се намира на източното крайбрежие на езерото Маракайбо, важно за нефтената промишленост на Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от нефт в света.