Земетресение с магнитуд 4,3 е усетено в района на Сан Франциско, предаде Ройтерс, позовавайки се на Геологичната служба на САЩ.
Епицентърът е югоизточно от разположения наблизо град Бъркли. Трусът е регистриран малко преди 3:00 часа местно време.
Местни жители са съобщили за усетено рязко разтърсване и за постъпили предупреждения по телефона.
Все още няма данни за пострадали или за значителни щети.
