Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е посетил войските, сражаващи се в околностите на източния град Добропилия. Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия, предаде Ройтерс.

"Беше отделено внимание на оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите и опита на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и други подразделения", написа той в "Екс", цитиран от БТА.

Снощи украинският лидер съобщи, че Русия струпва войски в района на Добропиля, а по-рано през вчерашния ден главнокомандващият украинските сили генерал Олександър Сирски също посети войските в околностите на града и каза, че целта на украинската контраатака там е да отклони вниманието на руската армия от намиращия се наблизо ключов град – Покровск.

