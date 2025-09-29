Русия използва своите петролни танкери, за да изстрелва дронове във въздушното пространство на НАТО и в резултат на това трябва да ѝ бъде отказан достъп до Балтийско море.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Варшавския форум за сигурност, съобщи „Киев Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение между Русия и НАТО, включително засилената руска намеса във въздушното пространство на държави членки на алианса.

„Има все повече доказателства, че Русия може да е използвала танкери в Балтийско море за изстрелване на дронове – дронове, които причиниха сериозни смущения в Северна Европа“, каза Зеленски.

Ако руски танкер се използва за изстрелване на дронове, той няма място в Балтийско море, подчерта той.

„Това е фактическа военна дейност на Русия срещу европейски страни, така че Европа има право да затвори проливите и морските пътища, за да се защити“, посочи украинският президент.

В началото на септември руски дронове бяха свалени над Полша. Същата седмица дронове навлязоха и в румънското въздушно пространство, макар че Букурещ реши да не ги прихваща.

Само няколко дни по-късно три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство, оставайки в него в продължение на 12 минути, преди да бъдат прихванати от самолети на НАТО.

„Всичко това са рискове. Това определено е нарушение на въздушното пространство, на границите и на международното право. Това трябва да срещне реакция, не от гледна точка на коя страна е подложена на атака, а от гледна точка на това, че Европа е подложена на теоретични агресивни действия от страна на Русия“, обясни Зеленски.

Президентът подчерта, че реакцията на съюзниците, включително Европа и САЩ, на действията на Русия трябва да бъде единна.

„Не трябва да гледаме само към европейските страни, а и към страните, които са били част от СССР, страните, в които Русия губи влиянието си“, отбеляза той.

В този контекст Зеленски посочи и Молдова, където на 28 септември проевропейската Партия на действието и солидарността (ПАС) на президента Мая Санду спечели парламентарните избори, въпреки опасенията, че проруските сили могат да спечелят позиции.

„Мая Санду се справи много добре, защото имаше много рискове и вероятно някои от тях все още са налице, но е добре, че населението показа накъде иска да върви и какво бъдеще предвижда за себе си. Мисля, че има рискове и по отношение на Казахстан и много други страни“, заяви Зеленски.

