Русия изстреля около 500 дрона и над 40 ракети в нощната атака срещу Украйна, при която са загинаха поне четирима души.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в публикация в Telegram. Зеленски посочи, че основните цели са били Киев и областите Запорожие, Хмелницки, Суми, Миколаив, Чернигов и Одеса.

Президентът каза, че са били нанесени щети на „обекти от цивилната инфраструктура“, на фабрика за гума и на жилищни сгради при „бруталните удари“, извършени в руската атака, предаде БГНЕС.

„Тази подла атака дойде като виртуален апогей на седмицата на Общото събрание на ООН и по този начин Русия показва своята реална позиция. Москва иска да продължи да воюва и да убива и заслужава само най-решителния натиск в света“, се казва в публикацията на Зеленски.

„Кремъл печели от продължаването на тази война и терор, докато има енергийни приходи и сенчест флот. Ние ще продължим да отвръщаме, за да лишим Русия от тези възможности да печели и да принуждаваме дипломацията. Всеки, който иска мир, трябва да подкрепи усилията на президента Тръмп и да спре целия внос от Русия. Времето за решителни действия е отдавна назряло, и разчитаме на силна реакция от САЩ, Европа, Г-7 и Г-20“, написа още украинският лидер.

